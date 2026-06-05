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Frise historique géante de Saint-Pierre à colorier, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

samedi 19 septembre 2026 · Centre de ressources Pierre Macquart · Saint-Pierre

Frise historique géante de Saint-Pierre à colorier, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centre de ressources Pierre Macquart
Adresse
1 rue de la gendarmerie 97410
Ville
97410 Saint-Pierre
Département
La Réunion
Tarif
Accès libre - Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (Villa Aubry)

Frise historique géante de Saint-Pierre à colorier 19 et 20 septembre Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion

Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (Villa Aubry)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Cette frise historique a été réalisée en collaboration avec la rédaction du magazine jeunesse Babook. L’objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de mieux connaître notre patrimoine de manière ludique.

Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion
Cette frise historique a été réalisée en collaboration avec la rédaction du magazine jeunesse Babook. L’objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de mieux connaître notre patrimoine.

Cliché Line Léclair

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