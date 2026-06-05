Frise historique géante de Saint-Pierre à colorier, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre

Informations pratiques

Frise historique géante de Saint-Pierre à colorier 19 et 20 septembre Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion

Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (Villa Aubry)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Cette frise historique a été réalisée en collaboration avec la rédaction du magazine jeunesse Babook. L’objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de mieux connaître notre patrimoine de manière ludique.

Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion

Cette frise historique a été réalisée en collaboration avec la rédaction du magazine jeunesse Babook. L’objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes de mieux connaître notre patrimoine.

Cliché Line Léclair