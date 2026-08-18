Conférence Jules Dumont d’Urville, un illustre explorateur normand Musée Villa Montebello Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Conférence Jules Dumont d’Urville, un illustre explorateur normand

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 17:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Conférence de Mireille Grosjean au musée Villa Montebello autour de Jules Dumont d’Urville, navigateur normand des mers australes. Samedi 31 octobre 2026 à 17 h, entrée libre sur réservation.

Le musée Villa Montebello ouvre ses portes le temps d’une conférence consacrée à l’une des grandes figures de l’exploration maritime française. Le samedi 31 octobre 2026 à 17 h, Mireille Grosjean propose de redécouvrir le parcours de Jules Dumont d’Urville, navigateur né en Normandie.

Des campagnes hydrographiques aux expéditions menées à bord de l’Astrolabe et de la Zélée jusqu’aux mers australes, son itinéraire dessine celui d’un explorateur, mais aussi d’un savant curieux de tout ce que les terres lointaines pouvaient révéler. La lithographie représentant les deux corvettes prises dans les glaces témoigne encore aujourd’hui de l’ampleur de ces campagnes.

Proposée en partenariat avec les Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional, cette rencontre est ouverte à tous, gratuitement, sur réservation. Une occasion de prolonger la visite du musée par un moment de partage autour d’un destin normand tourné vers le grand large.

Infos pratiques

– Date samedi 31 octobre 2026

– Horaire 17 h

– Lieu musée Villa Montebello, 64 rue Général Leclerc, Trouville-sur-Mer

– Intervenante Mireille Grosjean

– En partenariat avec les Amis du Musée de Trouville et du Passé Régional

– Tarif gratuit

– Réservation www.trouville.fr/museevillamontebello/reservations/ .

Musée Villa Montebello 64 Rue Général Leclerc Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 16 26

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English : Conférence Jules Dumont d’Urville, un illustre explorateur normand

A talk by Mireille Grosjean at the Villa Montebello Museum on Jules Dumont d’Urville, the Norman explorer of the Southern Oceans. Saturday 31 October 2026 at 5.00 pm; free admission, booking required.

L’événement Conférence Jules Dumont d’Urville, un illustre explorateur normand Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-18 par OT Trouville