Conférence La bêtise et l’intelligence -Un combat pour l’éternité Salle Jean Gabin Royan

Conférence La bêtise et l’intelligence -Un combat pour l’éternité

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

ou adhésion annuelle

Début : 2026-03-17 14:30:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

Par Yves Pedrono, docteur en Sciences de l’Éducation, titulaire d’une maîtrise en philosophie

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

By Yves Pedrono, Doctor of Education, Master of Philosophy

