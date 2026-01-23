Conférence La bêtise et l’intelligence -Un combat pour l’éternité Salle Jean Gabin Royan

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Début : 2026-03-17 14:30:00
Par Yves Pedrono, docteur en Sciences de l’Éducation, titulaire d’une maîtrise en philosophie
English :

By Yves Pedrono, Doctor of Education, Master of Philosophy

