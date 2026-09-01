Conférence La colorisation d’images d’archives par Benoit Vienne Souchez
samedi 19 septembre 2026 · Souchez
Informations pratiques
Souchez
Conférence La colorisation d’images d’archives par Benoit Vienne
102 rue Pasteur Souchez Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Au Mémorial 14 18 Notre-Dame-de-Lorette, la mémoire se transforme sous nos yeux.
Une conférence passionnante de Benoit Vienne, agent d’accueil et de médiation au Centre d’histoire et coloriste chevronné, vous livre les secrets de la colorisation des archives de la Première Guerre mondiale. À partir de photographies en noir et blanc, il vous explique comment la couleur redonne relief et humanité aux visages, aux paysages, aux scènes de vie des soldats et des civils. On comprend les choix, les recherches, les hésitations parfois. Et surtout, on redécouvre la la Première et la Seconde Guerre mondiale autrement : moins lointaine, plus incarnée, étonnamment vivante. .
102 rue Pasteur Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com
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English :
At the Notre-Dame-de-Lorette World War I Memorial, memory is transformed before our very eyes.
L’événement Conférence La colorisation d’images d’archives par Benoit Vienne Souchez a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Lens-Liévin
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