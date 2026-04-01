Saint-Satur

[CONFÉRENCE] La construction du canal

Rue des Ponts Saint-Satur Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 17:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Venez découvrir la fabuleuse histoire de la construction du canal latéral à la Loire.

Venez découvrir la fabuleuse histoire de la construction du canal latéral à la Loire.

Cette conférence est l’oeuvre de Jean Marie Mignon.

Un verre de l’amitié clôturera la soirée. .

Rue des Ponts Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 79 94 70

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English :

Come and discover the fabulous story of the construction of the Canal Latéral à la Loire.

L’événement [CONFÉRENCE] La construction du canal Saint-Satur a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme du Grand Sancerrois