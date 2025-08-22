L’Orme au Loup Saint-Satur Cher

L’Orme au Loup A pieds

L’Orme au Loup 18300 Saint-Satur Cher Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Entre bords de Loire et vignoble, cette large boucle prend de la hauteur et offre de vastes points de vue. Une fois au sommet de la colline, cherchez l’orme ! Peut-être que l’ombre du grand prédateur rôde encore dans les alentours …

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Between the banks of the Loire and the vineyards, this wide loop rises up to offer vast vistas. Once at the top of the hill, look out for the elm! The shadow of the great predator may still be lurking nearby…

Deutsch :

Zwischen Loire-Ufer und Weinbergen gewinnt diese breite Schleife an Höhe und bietet weite Ausblicke. Wenn Sie den Gipfel des Hügels erreicht haben, halten Sie Ausschau nach der Ulme! Vielleicht lauert der Schatten des großen Raubtieres noch in der Umgebung …

Italiano :

Tra le rive della Loira e i vigneti, questo ampio anello permette di ammirare il panorama dall’alto. Una volta arrivati in cima alla collina, fate attenzione all’olmo! L’ombra del grande predatore potrebbe essere ancora in agguato…

Español :

Entre las orillas del Loira y los viñedos, este amplio bucle permite disfrutar de las vistas desde lo alto. Una vez en lo alto de la colina, ¡cuidado con el olmo! La sombra del gran depredador aún puede estar al acecho…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-02 par SIT Centre-Val de Loire