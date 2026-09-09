Conférence • La couleur chez les Yorubas, l’enquête sur des recettes oubliées, Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d’histoire naturelle, Lyon

Informations pratiques

Conférence • La couleur chez les Yorubas, l’enquête sur des recettes oubliées Samedi 19 septembre, 16h00 Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d’histoire naturelle Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Percez les mystères de l’exceptionnelle collection de sculptures Yoruba du musée des Confluences. Entre colorants végétaux, savoirs liés à la pharmacopée et recettes aujourd’hui oubliées, scientifiques et artistes africains s’associent pour comprendre comment leurs couleurs éclatantes ont traversé le temps.

Avec Marie Perrier, chargée des collections africaines et océaniennes au musée des Confluences

Musée des Confluences, musée Guimet et muséum d’histoire naturelle 86 Quai Perrache, 69002 Lyon, France Lyon 69002 Confluence Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0428381190 https://www.museedesconfluences.fr Le musée des Confluences est un musée de Sciences et Sociétés, thématique et pluridisciplinaire. Il fait appel à l’ensemble des savoirs pour tenter de comprendre et d’expliquer la complexité du monde. Il apporte une attention particulière aux relations entre la science et la société sachant que l’une et l’autre sont multiples : il aborde les enjeux contemporains pour devenir un véritable lieu de référence pour les publics. Collections de référence en égyptologie (momies animales) ; zoologie ; entomologie ; ethnographie extra européenne (art inuit, aborigène, asiatique, Amérique…) ; géologie.

Percez les mystères de l’exceptionnelle collection de sculptures Yoruba du musée des Confluences. Entre colorants végétaux, savoirs liés à la pharmacopée et recettes aujourd’hui oubliées, et artistes…

©musée des Confluences