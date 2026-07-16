Conférence : la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, histoire de l’institution et des magistrats, Chambre régionale des comptes Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Conférence : la Cour des comptes, aides et finances de Montpellier, histoire de l’institution et des magistrats Samedi 19 septembre, 14h00 Chambre régionale des comptes Occitanie Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

À l’invitation de la Chambre régionale des comptes Occitanie, Mme Évelyne Samy donnera une conférence sur l’histoire de la Cour des comptes, aides et finances.

Une invitation à découvrir cette institution, à rencontrer les « gens des comptes » et, au-delà, à mieux comprendre la société montpelliéraine, de 1629 jusqu’à la Révolution française.

Cette histoire méconnue sera mise en lumière grâce aux travaux de Mme Samy, menés dans le cadre de l’association Mémoire d’Oc, qui s’est donné pour mission de découvrir et de transmettre l’histoire du patrimoine languedocien, au sein de l’Université du Tiers Temps de Montpellier.

Rigueur historique, anecdotes passionnantes et découverte d’un monde presque oublié, mais qui a joué un rôle majeur dans le passé de Montpellier.

Chambre régionale des comptes Occitanie 500 avenue des Etats du Languedoc 34064 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 34 22 74 26 https://www.ccomptes.fr/fr/crc-occitanie https://www.instagram.com/crcoccitanie/;https://x.com/crcoccitanie;https://www.linkedin.com/company/34716928/admin/page-posts/published/;https://bsky.app/profile/crcoccitanie.bsky.social;https://www.facebook.com/crcoccitanie/ Siège de la Chambre régionale des comptes Occitanie, ce lieu où travaillent au quotidien les magistrats financiers et les équipes de contrôle, est l’héritier d’une très longue histoire montpelliéraine. Le bâtîment est moderne, mais la chambre qu’il accueille fait partie de l’histoire et du patrimoine de la ville de Montpellier. Accès tram arrêt Antigone. Stationnement de surface payant dans les rues alentours. Accès pour les personnes à mobilité réduite.

A l’invitation de la Chambre régionale des comptes Occitanie, Mme Evelyne Samy donnera une conférence sur l’histoire de la Cour des Comptes, Aydes et Finances. Une invitation à connaître à rencontrer…

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