CONFÉRENCE LA CUISINE CATALANE Place des souvenirs d’enfance Torreilles
CONFÉRENCE LA CUISINE CATALANE Place des souvenirs d’enfance Torreilles jeudi 19 mars 2026.
CONFÉRENCE LA CUISINE CATALANE
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-19 18:30:00
fin : 2026-03-19 20:00:00
Date(s) :
2026-03-19
Et si la cuisine catalane vous racontait son histoire ?
Venez vivre une immersion gourmande et culturelle au Cube avec Jean-Luc Modat. Une conférence passionnante entre traditions, transmission et identité catalane !
.
Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles 66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if Catalan cuisine told you its story?
Join Jean-Luc Modat at the Cube for a gourmet and cultural immersion. A fascinating lecture on traditions, transmission and Catalan identity!
L’événement CONFÉRENCE LA CUISINE CATALANE Torreilles a été mis à jour le 2026-02-20 par BIT DE TORREILLES