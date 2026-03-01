CONFÉRENCE LA CUISINE CATALANE Place des souvenirs d’enfance Torreilles

CONFÉRENCE LA CUISINE CATALANE

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-19 18:30:00

fin : 2026-03-19 20:00:00

2026-03-19

Et si la cuisine catalane vous racontait son histoire ?

Venez vivre une immersion gourmande et culturelle au Cube avec Jean-Luc Modat. Une conférence passionnante entre traditions, transmission et identité catalane !

66440 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 52 33 41

English :

What if Catalan cuisine told you its story?

Join Jean-Luc Modat at the Cube for a gourmet and cultural immersion. A fascinating lecture on traditions, transmission and Catalan identity!

