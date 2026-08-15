CONFÉRENCE LA FLORE D’AUVERGNE Béziers
vendredi 9 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LA FLORE D’AUVERGNE
2 rue Jeanne Jugan Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Découvrez des paysages volcaniques uniques, où tourbières et végétation relique témoignent d’un précieux héritage glaciaire.
Sur les restes de la vieille chaine hercynienne pousse une végétation extraordinaire dans les forêts, les prairies, les zones rocheuses et surtout dans de belles tourbières grande douve, droséras, andromède, canneberge et bouleaux nains constituent des reliques glaciaires inestimables. Des paysages volcaniques remarquables à découvrir et apprécier avec André Diguet, botaniste et président d’honneur de la Société d’Etude des Sciences Naturelles de Béziers. .
2 rue Jeanne Jugan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LA FLORE D’AUVERGNE
Discover unique volcanic landscapes, where peat bogs and relict vegetation bear witness to a precious glacial heritage.
L’événement LA FLORE D’AUVERGNE Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- CONFÉRENCE SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE Béziers 10 septembre 2026
- VOYAGE SONORE SUR LE 1ER ACCORD TOLTÈQUE Béziers 10 septembre 2026
- BAIN DE GONG INTENSIF 1ER ACCORD TOLTÈQUE Béziers 11 septembre 2026
- EXPOSITION YVES MARCEROU Béziers 11 septembre 2026
- RUGBY PRO D2 ASBH/USON NEVERS Béziers 11 septembre 2026