CONFÉRENCE LA FLORE D’AUVERGNE Béziers

Informations pratiques

Béziers

LA FLORE D’AUVERGNE

2 rue Jeanne Jugan Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Découvrez des paysages volcaniques uniques, où tourbières et végétation relique témoignent d’un précieux héritage glaciaire.

Sur les restes de la vieille chaine hercynienne pousse une végétation extraordinaire dans les forêts, les prairies, les zones rocheuses et surtout dans de belles tourbières grande douve, droséras, andromède, canneberge et bouleaux nains constituent des reliques glaciaires inestimables. Des paysages volcaniques remarquables à découvrir et apprécier avec André Diguet, botaniste et président d’honneur de la Société d’Etude des Sciences Naturelles de Béziers. .

2 rue Jeanne Jugan Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : LA FLORE D’AUVERGNE

Discover unique volcanic landscapes, where peat bogs and relict vegetation bear witness to a precious glacial heritage.

L’événement LA FLORE D’AUVERGNE Béziers a été mis à jour le 2026-08-15 par 34 ADT34