Conférence « La forteresse assiégée. La France, les femmes et le pouvoir (1860-2000) », Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud, Carcassonne
vendredi 18 septembre 2026 · Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud · Carcassonne
Informations pratiques
Conférence « La forteresse assiégée. La France, les femmes et le pouvoir (1860-2000) » Vendredi 18 septembre, 18h00 Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud Aude
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Ce cinquième et dernier volume vient clore sa vaste étude sur les femmes et le pouvoir du Ve au XXIe siècle. Elle y explore l’histoire du féminisme au XXe siècle, son essor et les résistances tenaces qui ont freiné la conquête de l’égalité.
Agrégée de lettres, Éliane Viennot est historienne des relations de pouvoir entre les sexes. Elle a récemment publié L’Âge d’or de l’ordre masculin, paru en 2026 aux CNRS Éditions, dans la collection « Biblis ».
Archives départementales de l’Aude Marcel Rainaud 41 Avenue Claude Bernard, 11000 Carcassonne, France Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33468113154 https://archivesdepartementales.aude.fr Parking.
Conférence d’Eliane Viennot, autour de son ouvrage du même nom et qui vient clôre sa grande étude sur « La France, les femmes et le pouvoir » du Ve au XXIe siècle. Ce cinquième et dernier volume aborde…
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