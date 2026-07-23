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AGENDA · Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE BUENA GENTE Carcassonne

mercredi 26 août 2026 · Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE BUENA GENTE Carcassonne

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif

Carcassonne

PÉNICHE EN FÊTE BUENA GENTE

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Péniche en Fête revient pour sa troisième édition !

Rendez-vous tous les mercredis d’août pour profiter d’une ambiance musicale au bord de l’eau. La Péniche Europ’Odyssée accueille des groupes occitans pour des moments de convivialité.

Le Mercredi 26 Août 2026, venez découvrir Buena Gente

Pré-soirée de la féria de Carcassonne ! Guitare, chant et danse se mêlent pour vous faire vibrer au rythme des Gipsy Rumbas et des Sevillanas
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Carcassonne 11000 Aude Occitanie  

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English :

Péniche en Fête is back for its third edition!

Join us every Wednesday in August to enjoy live music by the water. The Péniche Europ’Odyssée welcomes Occitan bands for a fun, friendly time.

On Wednesday, August 26, 2026, come discover Buena Gente

Pre-party for the Carcassonne Feria! Guitar, singing, and dancing come together to get you moving to the rhythms of Gipsy Rumbas and Sevillanas

L’événement PÉNICHE EN FÊTE BUENA GENTE Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-23 par

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