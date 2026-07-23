PÉNICHE EN FÊTE BUENA GENTE Carcassonne
mercredi 26 août 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
PÉNICHE EN FÊTE BUENA GENTE
Carcassonne Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Péniche en Fête revient pour sa troisième édition !
Rendez-vous tous les mercredis d’août pour profiter d’une ambiance musicale au bord de l’eau. La Péniche Europ’Odyssée accueille des groupes occitans pour des moments de convivialité.
Le Mercredi 26 Août 2026, venez découvrir Buena Gente
Pré-soirée de la féria de Carcassonne ! Guitare, chant et danse se mêlent pour vous faire vibrer au rythme des Gipsy Rumbas et des Sevillanas
.
Carcassonne 11000 Aude Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Péniche en Fête is back for its third edition!
Join us every Wednesday in August to enjoy live music by the water. The Péniche Europ’Odyssée welcomes Occitan bands for a fun, friendly time.
On Wednesday, August 26, 2026, come discover Buena Gente
Pre-party for the Carcassonne Feria! Guitar, singing, and dancing come together to get you moving to the rhythms of Gipsy Rumbas and Sevillanas
L’événement PÉNICHE EN FÊTE BUENA GENTE Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-23 par
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- FESTIVAL DE CARCASSONNE ASAF AVIDAN Carcassonne 30 juillet 2026
- FESTIVAL OFF DE CARCASSONNE LOÏC TRAN Carcassonne 30 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE ZAZ + CLAUDIO CAPEO Carcassonne 31 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE KOOL AND THE GANG Carcassonne 1 août 2026
- LES VENTS D’ANGES ORGUE À 4 MAINS ET 4 PIEDS Carcassonne 1 août 2026