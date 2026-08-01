Informations pratiques

Carcassonne

FERIA DE CARCASSONNE GIPSY KINGS BY DIEGO BALIARDO

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 21:45:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Diego Baliardo, co-fondateur du groupe GIPSY KINGS® original, continue sa tournée entouré de la nouvelle génération de la famille gitane. De véritables héritiers du flamenco, appelés à devenir les futurs rois et les ambassadeurs éternels de cette musique envoûtante aux quatre coins du monde.

La famille Baliardo a sans aucun doute donné naissance à certains des plus grands maîtres incontestés de la guitare, héritage de leur parrain Manitas de Plata (alias Ricardo Baliardo). Dans le respect de l’histoire et de la tradition, tous les membres de la famille grandissent la guitare à la main, apprenant dès leur plus jeune âge auprès de leurs proches.

Visionnaire et moteur du groupe, Diego a également contribué à promouvoir la culture gitane à travers le monde… Une aventure commencée en 1978, lorsque nulle autre que Brigitte Bardot, résidente la plus célèbre de Saint-Tropez, les invita à enflammer une fête privée. De nombreuses invitations dans la Côte d’Azur effervescente suivirent, propulsant rapidement le groupe au rang de favoris des milliardaires et des stars internationales. Le succès grand public arriva vite avec des titres intemporels tels que Bamboleo , classé dans les charts du monde entier, devenant ainsi le tout premier groupe gitan à décrocher un Disque d’Or aux États-Unis. En plus de 40 ans de carrière, ils ont enchaîné les tubes planétaires avec des classiques gitans comme Djobi Djoba ou Baila Me , sans oublier leurs reprises uniques et flamboyantes de standards tels que Volare , Hotel California ou leur adaptation de Comme d’habitude / My way A mi manera source d’inspiration pour le label de leur tournée 2024 A NUESTRA MANERA TOUR . Avec plus de 20 millions d’albums vendus et un Grammy Award du Meilleur Album de Musique du Monde pour Savor Flamenco , leur succès mondial et leur héritage musical ne cessent de rayonner à travers les générations.

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11

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English :

Diego Baliardo, co-founder of the original GIPSY KINGS® group, continues his tour surrounded by the new generation of the Gypsy family. True heirs to flamenco, they are destined to become the future kings and eternal ambassadors of this enchanting music to the four corners of the world.

The Baliardo family has undoubtedly produced some of the greatest undisputed masters of the guitar, a legacy passed down from their “godfather,” Manitas de Plata (alias Ricardo Baliardo). Out of respect for history and tradition, all members of the family grow up with a guitar in hand, learning from a very young age from their loved ones.

A visionary and the driving force behind the group, Diego has also helped promote Romani culture around the world… The adventure began in 1978, when none other than Brigitte Bardot, Saint-Tropez’s most famous resident, invited them to liven up a private party. Numerous invitations to the bustling French Riviera followed, quickly propelling the group to become a favorite among billionaires and international stars. Mainstream success came quickly with timeless hits such as “Bamboleo,” which charted worldwide, making them the very first Romani band to earn a Gold Record in the United States. Over the course of a 40-year career, they have released one international hit after anotherwith Romani classics like %AB Djobi Djoba %BB and %AB Baila Me %BB, not to mention their unique and flamboyant covers of standards such as %AB Volare %BB, %AB Hotel California %BB, and their adaptation of %AB Comme d’habitude %BB / %AB My Way %BB: %AB A mi manera %BB—the inspiration for the name of their 2024 tour: %AB A NUESTRA MANERA TOUR %BB. With over 20 million albums sold and a Grammy Award for Best World Music Album for %AB Savor Flamenco %BB, their global successE8s worldwide and their musical legacy continue to shine %E0 across generations.

L’événement FERIA DE CARCASSONNE GIPSY KINGS BY DIEGO BALIARDO Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-10 par