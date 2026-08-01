Informations pratiques

Carcassonne

FERIA DE CARCASSONNE GOLD

Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Pour ce second soir de la Feria de Carcassonne, édition 2026, retrouvez GOLD en concert gratuit sur la scène du

Campo Chénier LE groupe pop/rock toulousain phare de la scène musicale française.

Entre 1984 et 1989, ce sont six albums produits composés de nombreux tubes aux textes et aux mélodies efficaces et sensibles. Un disque de platine, plusieurs disques d’or ou encore une victoire de la musique. De grandes scènes parisiennes jusqu’à 7 jours d’affilée, à L’Olympia ou au Palais des sports, rebaptisé le Dôme. Porté par Alain Llorca, chanteur et bassiste iconique du groupe, à l’ère 2025 GOLD est un band unique, accompagné d’ingénieurs son et lumières reconnus, qui repart sur les routes européennes. Un concert 100% live, 100% GOLD, où chacun pourra partir en LIVE aux sons de Plus Près des Étoiles , Capitaine Abandonné , Ville de Lumière , Laissez-Nous Chanter , Calicoba , Rio de Janvier …Ce sont aussi d’autres superbes titres du répertoire qui sont joués et chantés. De belles redécouvertes ou de belles découvertes. Une réelle communion festive d’une grande qualité musicale et vocale, le secret de GOLD, nulle part ailleurs…

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Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 77 71 11

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English :

On this second night of the 2026 Carcassonne Feria, catch GOLD in a free concert on the stage at

Campo Chénier: THE leading pop/rock band from Toulouse on the French music scene.

Between 1984 and 1989, they released six albums featuring numerous hits with catchy, sensitive lyrics and melodies. One platinum album, several gold albums, and even a Victoire de la Musique award. They performed on major Parisian stages for up to seven days straight, at the Olympia or the Palais des Sports, now renamed the Dôme. Led by Alain Llorca, the band’s iconic singer and bassist, “L’ère 2025 GOLD” is a one-of-a-kind band, backed by renowned sound and lighting engineers, setting out once again on the European tour. A 100% live, 100% GOLD concert, where everyone can get into the groove to the sounds of “Plus Près des Étoiles,” “Capitaine Abandonné,” %AB “Ville de Lumi%E8re,” %AB “Laissez-Nous Chanter,” %AB “Calicoba,” %AB “Rio de Janvier,” and more. Other superb tracks from their repertoire are also performed and sung. Wonderful rediscoveries and wonderful new discoveries. A truly festive celebration of exceptional musical and vocal quality—the secret of GOLD, found nowhere else?

L’événement FERIA DE CARCASSONNE GOLD Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-10 par