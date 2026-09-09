Conférence La fouille du 2, rue Irma-Moreau Evolution d’une parcelle urbaine aux abords du boulevard de la République de l’antiquité à nos jours. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Conférence La fouille du 2, rue Irma-Moreau Evolution d’une parcelle urbaine aux abords du boulevard de la République de l’antiquité à nos jours.

Lundi 21 septembre 2026 à partir de 15h. Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 15:00:00

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

Une conférence de Aurélie Bouquet et Léa Dubois, Direction Archéologie de la ville d’Aix-en-Provence.

D’un champ de vigne antique au chemin royal d’Avignon, en passant par un entrepôt, un lieu de culte antique, une officine de tuilier et chaufournier de la fin du Moyen Âge, puis la chapelle Saint-Roch, nous vous invitons à découvrir les transformations de cette parcelle, de l’Antiquité à nos jours. .

Salle des Mariages de l’Hôtel de Ville Place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 92 41 41 amismuseesdaix@gmail.com

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English :

A lecture by Aurélie Bouquet and Léa Dubois, Department of Urban Archaeology, City of Aix-en-Provence.

L’événement Conférence La fouille du 2, rue Irma-Moreau Evolution d’une parcelle urbaine aux abords du boulevard de la République de l’antiquité à nos jours. Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence