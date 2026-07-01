Paul McCartney, photographe 1963-64 : Eyes of the Storm, Musée Granet, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Paul McCartney, photographe 1963-64 : Eyes of the Storm 1 septembre 2026 – 3 janvier 2027 Musée Granet Bouches-du-Rhône

Tarif plein : 14 € / Tarif réduit : 12 € / Gratuité : moins de 18 ans,..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Fin : 2027-01-03T12:00:00+01:00 – 2027-01-03T18:00:00+01:00

Le musée Granet d’Aix-en-Provence présente du 4 juillet 2026 au 3 janvier 2027, pour la première fois en France, une exposition exceptionnelle des photographies de Paul McCartney, célèbre chanteur des Beatles, intituléePaul McCartney, photographe 1963-64 : Eyes of the Storm.

Cette exposition de plus de 250 clichés, pris par le musicien entre 1963 et 1964, retrace une période charnière du groupe au moment où sa célébrité va dépasser les frontières de Liverpool et du Royaume-Uni, pour devenir un véritable phénomène planétaire.

C’est grâce à la redécouverte en 2020 dans les archives de Paul McCartney de près d’un millier de photographies prises par l’artiste avec un appareil photo de 35 mm, qu’est livré ce témoignage profondément personnel sur cette période décisive dans l’évolution du groupe.

L’artiste immortalise le parcours extraordinaire des Beatles, de ville en ville, de l’Europe aux États-Unis : Liverpool et Londres à la fin de l’année 1963, Paris, puis les États-Unis en février 1964 où leur performance dans l’émission « The Ed Sulivan Show » est vue par environ 73 millions de téléspectateurs.

Ces images révèlent une partie de l’intimité de ces quatre garçons de Liverpool en tournée, qui commencent à parcourir le monde et découvrent pour la première fois les États-Unis. Nous sommes à moins de 20 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce pays est vu par Paul McCartney – et plus largement par de nombreux européens -, comme celui qui a libéré l’Europe. Il incarne à l’époque une certaine modernité. Il fascine.

Ces clichés racontent l’intensité des concerts, des longues journées passées en répétition, dans les hôtels, sur la route, soumis au regard des médias à chaque étape de leur parcours. Pour ces quatre jeunes garçons déjà célèbres, tout est découverte…Ils montrent aussi des atmosphères, une esthétique propre à ces années 60. Avec ces photographies, les visiteurs vont (re)découvrir une société aujourd’hui disparue, au travers ici d’une lunette arrière de voiture ou d’une vitre de train, là d’un bout de trottoir devant l’Olympia à Paris où les Beatles sont programmés avec Sylvie Vartan… autant de photos souvent prises « à la volée », floues, parfois cadrées de manière plus rigoureuse.

Paul McCartney aime la photographie qu’il pratique avec son frère dès l’enfance, grâce au premier appareil familial, un Kodak Brownie.

L’exposition va ainsi s’articuler de façon chronologique et en 7 temps forts : Derrière l’objectifLiverpool et LondresParisDéparts et arrivées : New YorkDe New York à WashingtonMiami.

Exposition organisée par Paul McCartney avec Sarah Brown pour le compte de MPL Communications Limited et Rosie Broadley de la National Portrait Gallery, Londres, et présentée par le musée Granet – Ville d’Aix-en-Provence.

Cette exposition est incluse dans la programmation des Rencontres de la photographie d’Arles (Grand Arles Express)

Musée Granet Place Saint-Jean de Malte, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Cuques Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442528832 https://www.museegranet-aixenprovence.fr [{« link »: « https://www.museegranet-aixenprovence.fr/expositions/paul-mccartney-photographe-1963-64-eyes-of-the-storm »}] En bus (depuis La Rotonde) : lignes M1, 3, 5, 6 et 13 (arrêt Gambetta ou Saint-Jean). Parkings : Carnot ou Mignet (ouverts tous les jours). Accès PMR : 18 rue Roux-Alphéran.

Le musée Granet d’Aix-en-Provence présente du 4 juillet 2026 au 3 janvier 2027, pour la première fois en France, une exposition exceptionnelle des photographies de Paul McCartney, célèbre chanteur …

Paul McCartney, Autoportrait, Londres, 1963 © 1963-1964 Paul McCartney sous licence exclusive de MPL Archive LLP