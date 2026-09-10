Conférence « La guerre franco-prusienne de 1870 : Clamart entre deux feux », Salle Jacky-Vauclair, Clamart

Informations pratiques

Conférence « La guerre franco-prusienne de 1870 : Clamart entre deux feux » Samedi 19 septembre, 14h30 Salle Jacky-Vauclair Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

1870/1871 Clamart entre la Guerre et la Commune

3 évènements en 1 :

Samedi 19

14 h. 30 Conférence : La guerre franco-prusienne de 1870 : Clamart entre deux feux

15 h. 30 Vernissage : pot amical

Salle Jacky-Vauclair Place Maurice-Gunsbourg 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 44 88 59 https://amisdeclamart.fr/ Accès libre place de la mairie

1870/1871 Clamart entre la Guerre et la Commune

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