Conférence La musique des oiseaux Salle François Mitterrand Villeréal
lundi 4 janvier 2027 · Salle François Mitterrand · Villeréal
Informations pratiques
Villeréal
Conférence La musique des oiseaux
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-04 14:30:00
fin : 2027-01-04
Date(s) :
2027-01-04
Conférence organisée par l’Université du temps Libre du Pays Villeréalais et présentée par Jean Claude Gallard, musicologue et compositeur.
Les oiseaux ont développé des vocalises complexes, élaborées, fascinantes. La représentation graphique de leurs chants sous forme de sonagrammes, nous permet de découvrir que le chant des oiseaux possède toutes les caractéristiques de la musique humaine. Ceci nous repositionne au sein de notre filiation avec le monde animal. La conférence en fera la démonstration par l’écoute, l’analyse et les comparaisons avec les grandes caractéristiques de notre musique. .
Salle François Mitterrand Place du Fort Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 75 91 79 jeanpierrefourre47@gmail.com
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English : Conférence La musique des oiseaux
L’événement Conférence La musique des oiseaux Villeréal a été mis à jour le 2026-08-20 par OT Coeur de Bastides
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