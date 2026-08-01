AGENDA · Saverne
Conférence La nature en libre évolution. À quoi ça sert ? Saverne
dimanche 23 août 2026 · Saverne
Informations pratiques
Saverne
Conférence La nature en libre évolution. À quoi ça sert ?
D 1004 Saverne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Conférence avec diaporama (pour adultes). La nature en libre évolution. A quoi ça sert? par Jean-Claude Génot, écologue. .
D 1004 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38 contactsjbsav@gmail.com
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English :
L’événement Conférence La nature en libre évolution. À quoi ça sert ? Saverne a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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