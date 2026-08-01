Informations pratiques

Saverne

Conférence La nature en libre évolution. À quoi ça sert ?

D 1004 Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 15:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Conférence avec diaporama (pour adultes). La nature en libre évolution. A quoi ça sert? par Jean-Claude Génot, écologue. .

D 1004 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38 contactsjbsav@gmail.com

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English :

L’événement Conférence La nature en libre évolution. À quoi ça sert ? Saverne a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Saverne et sa région