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AGENDA · Saverne

Conférence La nature en libre évolution. À quoi ça sert ? Saverne

dimanche 23 août 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
D 1004
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Conférence La nature en libre évolution. À quoi ça sert ?

D 1004 Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23 15:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Conférence avec diaporama (pour adultes). La nature en libre évolution. A quoi ça sert? par Jean-Claude Génot, écologue.   .

D 1004 Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38  contactsjbsav@gmail.com

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English :

L’événement Conférence La nature en libre évolution. À quoi ça sert ? Saverne a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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