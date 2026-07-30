Conférence La Nuit de la Recherche Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle La Rochelle

vendredi 25 septembre 2026 · Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle · La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Conférence La Nuit de la Recherche

Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Observer, tenter, chercher… Le laboratoire et le studio de danse partagent-ils une démarche commune ?

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Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com

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English :

Observe, experiment, explore… Do the laboratory and the dance studio share a common approach?

L’événement Conférence La Nuit de la Recherche La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle