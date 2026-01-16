Conférence La place des modillons dans le décor des églises du Poitou le cas du Sud-Vendée salle d’honneur de la Mairie Fontenay-le-Comte

Conférence La place des modillons dans le décor des églises du Poitou le cas du Sud-Vendée

salle d’honneur de la Mairie 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Par Chloé BANLIER

Les corniches à modillons constituent l’un des marqueurs les plus caractéristiques et fascinants de l’architecture romane du Poitou. Peuplées de motifs riches et variés, ces images interpellent et laissent parfois notre imaginaire aller bien au-delà de la conception et de la perception qu’en avaient les médiévaux.

Lieu de tension, matérialisé par des représentations subversives, monstrueuses ou apparemment en décalage avec le reste de l’édifice, les corniches à modillons participent pourtant pleinement au discours religieux. Y avait-il réellement une part de liberté dans leur conception ? Comment les étudier sans glisser du symbolisme vers l’ésotérisme ?

À travers une approche croisant contextualisation spatiale et iconographique, cette conférence propose d’explorer la manière dont cet espace liminal dialogue avec l’ensemble de l’édifice.

Rdv à la salle d’honneur de la Mairie, 9 rue Georges Clemenceau

Durée 1h30

Tarif

– Adulte 5€

– Tarif réduit 3€ (jeune de 8 à 18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap, accompagnateur de personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, sur présentation d’un justificatif de moins d’un mois).

Inscription et paiement auprès de l’Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin, Place de Verdun, tourisme@vendeegrandsud.fr, 02 51 69 44 99

Pas de billetterie sur place ! .

salle d’honneur de la Mairie 9 rue Georges Clemenceau Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

English :

