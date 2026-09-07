Conférence : La taille de pierre face au monde moderne, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert
samedi 19 septembre 2026 · Château de Brie-Comte-Robert - Centre d'interprétation du patrimoine · Brie-Comte-Robert
Informations pratiques
Conférence : La taille de pierre face au monde moderne Samedi 19 septembre, 18h30 Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
La taille de pierre face au monde moderne
Timothé Cayre
C’est avec une immense fierté et satisfaction que nous vous invitons à cette conférence exceptionelle organisée dans le cadre de ces JEP.
Nous avons le plaisir d’accueillir Timothé,Cayre une figure emblêmatique de notre association dont le parcours est une véritable source d’inspiration.
Il a débuté son aventure en tant que bénévole en taille de pierre au sein de notre association les Amis du Vieux Château. Il a su transformer sa vocation en expertise .
Après avoir approfondi son engagement en tant que service civique puis salarié, il a quitté la structure pour mieux la retrouver.
Il s’est formé a été diplômé et est devenu professionnel en taille de pierre. Outre ses missions, il anime désormais les ateliers et les chantiers de bénévoles en taille de pierre au château.
Il nous présente son sujet d’étude : La taille de pierre face au monde moderne. Une réflexion sur l’enjeux de l’usage de ces matériaux que l’on a tendance à considérer comme étant de « l’ancien » monde.
Infos pratiques
Lieu : Centre d’interprétation du Patrimoine (CIP) du château de Brie-Comte-Robert
Durée : 1h
Horaire: Samedi 19 septembre à 18h30
Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Rue du Chateau, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164056331 http://amisduvieuxchateau.org Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l’époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d’Évreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l’objet d’un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd’hui exposé à l’intérieur du Centre d’Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l’enceinte du château en 2005. Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 14h30 à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre.
Conférence « La taille de pierre face au monde moderne »
©ADVC
À voir aussi à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne)
- Visite guidée de l’unité de méthanisation Brie Biogaz, Unité de méthanisation Brie biogaz, Brie-Comte-Robert 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’orgue, Église Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert 19 septembre 2026
- [P-A-R-C] Procédés Anciens Regards Contemporains, Centre d’art Hôtel-Dieu, Brie-Comte-Robert 19 septembre 2026
- A la recherche du patrimoine disparu, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert 19 septembre 2026
- Visite guidée du château médiéval de Brie-Comte-Robert, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert 19 septembre 2026