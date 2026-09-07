Conférence : La taille de pierre face au monde moderne, Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Conférence : La taille de pierre face au monde moderne Samedi 19 septembre, 18h30 Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

La taille de pierre face au monde moderne

Timothé Cayre

C’est avec une immense fierté et satisfaction que nous vous invitons à cette conférence exceptionelle organisée dans le cadre de ces JEP.

Nous avons le plaisir d’accueillir Timothé,Cayre une figure emblêmatique de notre association dont le parcours est une véritable source d’inspiration.

Il a débuté son aventure en tant que bénévole en taille de pierre au sein de notre association les Amis du Vieux Château. Il a su transformer sa vocation en expertise .

Après avoir approfondi son engagement en tant que service civique puis salarié, il a quitté la structure pour mieux la retrouver.

Il s’est formé a été diplômé et est devenu professionnel en taille de pierre. Outre ses missions, il anime désormais les ateliers et les chantiers de bénévoles en taille de pierre au château.

Il nous présente son sujet d’étude : La taille de pierre face au monde moderne. Une réflexion sur l’enjeux de l’usage de ces matériaux que l’on a tendance à considérer comme étant de « l’ancien » monde.

Infos pratiques

Lieu : Centre d’interprétation du Patrimoine (CIP) du château de Brie-Comte-Robert

Durée : 1h

Horaire: Samedi 19 septembre à 18h30

Château de Brie-Comte-Robert – Centre d’interprétation du patrimoine Rue du Chateau, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164056331 http://amisduvieuxchateau.org Construit à la fin du XIIe siècle par Robert Ier de Dreux, frère du roi Louis VII, son originalité réside principalement dans son architecture, novatrice pour l’époque. Il est connu notamment pour avoir appartenu à la reine Jeanne d’Évreux, épouse de Charles IV le Bel, de 1319 à 1370. Propriété communale depuis 1923, il fait l’objet d’un programme de remise en valeur depuis 1982 qui intègre à la fois un chantier archéologique et des mesures de restauration. Le mobilier découvert sur le site est aujourd’hui exposé à l’intérieur du Centre d’Interprétation du Patrimoine, bâtiment contemporain construit dans l’enceinte du château en 2005. Mercredi de 14h à 17h. Samedi de 14h30 à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Entrée libre.

Conférence « La taille de pierre face au monde moderne »

©ADVC