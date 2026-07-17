[P-A-R-C] Procédés Anciens Regards Contemporains, Centre d’art Hôtel-Dieu, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

[P-A-R-C] Procédés Anciens Regards Contemporains 19 et 20 septembre Centre d’art Hôtel-Dieu Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

[P-A-R-C] Procédés Anciens, Regards Contemporains

Alors que le ministère de la Culture appelle à une grande célébration, populaire et festive, du bicentenaire de la photographie dans toute la France, qui mettra à l’honneur la création et le patrimoine photographique français ; le centre d’art Hôtel-Dieu accueille une exposition collective qui propose une vision contemporaine de l’évolution des techniques photographiques.

Tout comme Niepce en 1826 lors de la première photographie au monde, puis Henri Le Secq en 1851 qui photographiait l’église Saint-Étienne de Brie-Comte-Robert, six photographes enregistrent de manière durable l’action de la lumière sur des supports sensibles et parfois, un comble sans appareil ! en utilisant des techniques telles que le Platine-palladium, la Gomme bichromatée, le Cibachrome, l’Ambrotype, … avec un résultat étonnant de couleurs ou de subtiles nuances de noir et blanc.

Mustapha Azeroual, Pascal Bonneau, Florence Cardenti, Henri Gaud, Isa Marcelli, Isabel Tabellion.

Exposition programmée en partenariat avec la galerie HorsChamp dans le cadre du bicentenaire de la photographie

Vernissage officiel à 11h30

Centre d’art Hôtel-Dieu 2 Place des Halles, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0160626412 https://www.briecomterobert.fr/services-au-quotidien/decouvrir-le-patrimoine/centre-dart-hotel-dieu Le centre d’art Hôtel-Dieu fut édifié au XIIIe siècle par Robert II de Dreux. Implanté à proximité du marché, il permettait de recevoir les voyageurs et marchands de passage. Aujourd’hui, l’Hôtel-Dieu est devenu une salle municipale d’exposition d’art contemporain. mercredi de 15h à 18h, samedi et dimanche de 10h à 13h et de 15h à 18h.

Exposition [P-A-R-C] Procédés Anciens, Regards Contemporains

©Florence Cardenti