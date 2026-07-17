Visite guidée de l’orgue, Église Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert

Informations pratiques

Visite guidée de l’orgue Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Église Saint-Etienne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

En présence de Jean-François Heyer, président des Amis de l’Orgue et organiste, découvrez les coulisses de cet instrument exceptionnel.

Église Saint-Etienne 31 Rue de la Madeleine, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164050374 https://eglisedebrie.fr L’église Saint-Étienne est édifiée dès la fin du XIIe siècle jusqu’à la Renaissance, à côté de l’église primitive, sur l’emplacement du cimetière du haut Moyen-Âge. Toujours en activité, elle sert aujourd’hui d’église catholique paroissiale.

Visite guidée de l’orgue

©Ville de Brie-Comte-Robert-Service communication