Visite guidée de l’orgue, Église Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Etienne · Brie-Comte-Robert
Informations pratiques
Visite guidée de l’orgue Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Église Saint-Etienne Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
En présence de Jean-François Heyer, président des Amis de l’Orgue et organiste, découvrez les coulisses de cet instrument exceptionnel.
Église Saint-Etienne 31 Rue de la Madeleine, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164050374 https://eglisedebrie.fr L’église Saint-Étienne est édifiée dès la fin du XIIe siècle jusqu’à la Renaissance, à côté de l’église primitive, sur l’emplacement du cimetière du haut Moyen-Âge. Toujours en activité, elle sert aujourd’hui d’église catholique paroissiale.
Visite guidée de l’orgue
©Ville de Brie-Comte-Robert-Service communication
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