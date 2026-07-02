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Conférence : « La Toulouse juive », Synagogue Palaprat, Toulouse

dimanche 20 septembre 2026 · Synagogue Palaprat · Toulouse

Conférence : « La Toulouse juive », Synagogue Palaprat, Toulouse

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Synagogue Palaprat
Adresse
2, rue Jean Palaprat, 31000 Toulouse
Ville
31000 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Conférence : « La Toulouse juive » Dimanche 20 septembre, 14h30 Synagogue Palaprat Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite de la plus ancienne synagogue de Toulouse et présentation de l’ouvrage La Toulouse juive, de Pierre Lasry et Maurice Lugassy.

Synagogue Palaprat 2, rue Jean Palaprat, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 0684082464 https://www.hebraica-toulouse.com La synagogue la plus ancienne de Toulouse Métro Jean Jaurès
Visite de la plus ancienne synagogue de Toulouse et présentation de l’ouvrage la Toulouse juive, de Pierre Lasry et Maurice Lugassy

©maurice Lugassy

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