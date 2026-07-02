Conférence : « La Toulouse juive », Synagogue Palaprat, Toulouse

Informations pratiques

Conférence : « La Toulouse juive » Dimanche 20 septembre, 14h30 Synagogue Palaprat Haute-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite de la plus ancienne synagogue de Toulouse et présentation de l’ouvrage La Toulouse juive, de Pierre Lasry et Maurice Lugassy.

Synagogue Palaprat 2, rue Jean Palaprat, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 0684082464 https://www.hebraica-toulouse.com La synagogue la plus ancienne de Toulouse Métro Jean Jaurès

Visite de la plus ancienne synagogue de Toulouse et présentation de l’ouvrage la Toulouse juive, de Pierre Lasry et Maurice Lugassy

©maurice Lugassy