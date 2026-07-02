Conférence : « La Toulouse juive », Synagogue Palaprat, Toulouse
dimanche 20 septembre 2026 · Synagogue Palaprat · Toulouse
Informations pratiques
Conférence : « La Toulouse juive » Dimanche 20 septembre, 14h30 Synagogue Palaprat Haute-Garonne
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite de la plus ancienne synagogue de Toulouse et présentation de l’ouvrage La Toulouse juive, de Pierre Lasry et Maurice Lugassy.
Synagogue Palaprat 2, rue Jean Palaprat, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie 0684082464 https://www.hebraica-toulouse.com La synagogue la plus ancienne de Toulouse Métro Jean Jaurès
Visite de la plus ancienne synagogue de Toulouse et présentation de l’ouvrage la Toulouse juive, de Pierre Lasry et Maurice Lugassy
©maurice Lugassy
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