CONFERENCE – La vie amoureuse des plantes Amphithéatre du Campus the Land Rennes Dimanche 12 avril, 10h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 8€; Gratuit pour les adhérents de l’association SH35

Michel DAMBLANT- jardinier, botaniste, voyageur nous fera voyager dans le monde fascinant des plantes et nous dévoilera les multiples facettes de leur reproduction. Il nous exposera les nombreux str…

Michel DAMBLANT- jardinier, botaniste, voyageur- est maintenant installé à Belle-Isle. Il a parcouru de nombreux pays au titre de coopérateur et plus récemment il rentre de plusieurs missions en Chine. IL est l’auteur de plusieurs livres : « Voyage botanique et sentimental du côté de chez Proust », « le tour du monde dans son jardin » etc

A Belle-Isle, il a créé son jardin personnel : le Jardin du Voyageur. Les plantes y explosent de couleur au fil des saisons.

En les observant , il a pu découvrir leur intimité amoureuse. Pour que pistil et étamines se rencontrent, la plante use de nombreux stratagèmes (odeur, couleur, mouvements…) et font même appel à des partenaires pour parvenir à cette union.

Lors de sa conférence, il nous fera voyager dans ce monde fascinant des plantes et nous dévoilera les multiples facettes de leur reproduction.

Ouvert à toutes et à tous, sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T12:00:00.000+02:00

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02 99 50 90 00 contact@horticulture35.fr https://www.horticulture35.fr/

Amphithéatre du Campus the Land 39 rue Fernand Robert 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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