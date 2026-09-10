Conférence La vipère aspic, entre mythes et réalité Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Conférence La vipère aspic, entre mythes et réalité

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:30:00

fin : 2026-09-22

Date(s) :

2026-09-22

Elle cristallise les peurs, nourrit les légendes et fait détourner bien des chemins de randonnée. Pourtant, la vipère aspic reste une espèce largement méconnue — et fascinante. Entre représentations culturelles, biologie et écologie, la réalité est souvent bien loin des idées reçues.

Jean Cassaigne, du Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie et de la Société Herpétologique de France, viendra démêler le vrai du faux histoire sociale de la vipère, comportement, milieux de vie, rôle écologique et enjeux de conservation d’une espèce qui fait aujourd’hui l’objet de toutes les attentions.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

It embodies people’s fears, fuels legends, and causes many hikers to change course. Yet the asp viper remains a largely misunderstood—and fascinating—species. Between cultural representations, biology, and ecology, reality is often far removed from common misconceptions.

Jean Cassaigne, from the Occitanie Conservatory of Natural Areas and the French Herpetological Society, will help separate fact from fiction: the social history of the viper, its behavior, habitats, ecological role, and conservation challenges facing a species that is currently the focus of widespread attention.

L’événement Conférence La vipère aspic, entre mythes et réalité Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65