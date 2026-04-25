Conférence L’affaire de la forêt de Champroux place du Colonel Laussedat Moulins

Moulins

Conférence L’affaire de la forêt de Champroux

place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Conférence L’affaire de la forêt de Champroux par Philippe Cachau.

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place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr

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English :

Lecture L’affaire de la forêt de Champroux by Philippe Cachau.

L’événement Conférence L’affaire de la forêt de Champroux Moulins a été mis à jour le 2026-04-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région