Conférence L’affaire de la forêt de Champroux place du Colonel Laussedat Moulins
Conférence L’affaire de la forêt de Champroux place du Colonel Laussedat Moulins samedi 6 juin 2026.
Moulins
Conférence L’affaire de la forêt de Champroux
place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Conférence L’affaire de la forêt de Champroux par Philippe Cachau.
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place du Colonel Laussedat Musée Anne de Beaujeu Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 48 47 musees@allier.fr
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English :
Lecture L’affaire de la forêt de Champroux by Philippe Cachau.
L’événement Conférence L’affaire de la forêt de Champroux Moulins a été mis à jour le 2026-04-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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