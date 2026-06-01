Conférence : « L’âge du fer dans les Alpes maritimes », Musée archéologique de Cimiez, Nice

Conférence : « L’âge du fer dans les Alpes maritimes » Samedi 13 juin, 17h00 Musée archéologique de Cimiez Alpes-Maritimes

Salle de conférence du musée. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T17:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Conférence par Lise Damotte (SANCA*), archéologue et céramologue spécialiste de l’âge du fer.

« L’âge du Fer sur le territoire de la métropole Nice Cote d’Azur.

Précédant immédiatement la naissance de l’Empire romain, l’âge du Fer (800-14 av. J.-C.) est marqué dans le territoire métropolitain par une ouverture précoce au commerce méditerranéen et par le développement des habitats de hauteur ligures (oppidum). A la fin de la période, l’installation des Grecs de Marseille à Nikaia constitue un tournant dans l’histoire du peuplement de cette région. »

Conférence de 40min suivie d’un échange avec le public.

* Service de l’Archéologie Métropole Nice Côte d’Azur

Musée archéologique de Cimiez 160 avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493815957 https://www.nice.fr/fr/culture/musees-et-galeries/presentation-du-musee-archeologique-de-cimiez Les collections concernent la vie de Cemenelum et de la province des Alpes Maritimae, à travers les nombreux objets et documents officiels ou privés découverts lors des fouilles archéologiques de 1950 à 1969 dans le site acquis par la municipalité niçoise, mais aussi au-delà. En effet, des objets de toute la région ainsi que ceux découverts dans l’épave de la Fourmigue C au large de Golfe-Juan sont présentés.

Conférence par Lise Damotte (SANCA), archéologue et céramologue spécialiste de l’âge du fer.

© Brice Chevaux / SANCA