AGENDA · Le Chambon-sur-Lignon
Conférence Le Chambon-sur-Lignon
lundi 27 juillet 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Conférence
Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-07-27 2026-08-20
La crise de l’agriculture état des lieux et perspectives par Laurent Bard.
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Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
The Agricultural Crisis: Current Situation and Outlook by Laurent Bard.
L’événement Conférence Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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