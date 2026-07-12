Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Conférence

Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-20

La crise de l’agriculture état des lieux et perspectives par Laurent Bard.

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Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

The Agricultural Crisis: Current Situation and Outlook by Laurent Bard.

L’événement Conférence Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon