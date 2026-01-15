Soirée du 14 juillet ! Le Chambon-sur-Lignon
Soirée du 14 juillet ! Le Chambon-sur-Lignon mardi 14 juillet 2026.
Soirée du 14 juillet !
Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14 01:00:00
2026-07-14
Bal et animation musicale avec DJ. Feu d’artifice à la Plage à 22h30.
Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Ball and musical entertainment with DJ. Fireworks on the beach at 10:30pm.
