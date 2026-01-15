Soirée du 14 juillet !

Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Bal et animation musicale avec DJ. Feu d’artifice à la Plage à 22h30.

.

Place de la Fontaine Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ball and musical entertainment with DJ. Fireworks on the beach at 10:30pm.

L’événement Soirée du 14 juillet ! Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme du Haut-Lignon