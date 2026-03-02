Conférence Le Chambon-sur-Lignon
Conférence Le Chambon-sur-Lignon samedi 1 août 2026.
Conférence
Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Patrick Cabanel. Sujet à venir.
.
Salle de la gare Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Patrick Cabanel. Subject to come.
L’événement Conférence Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon