Brocante, vide-grenier Le Chambon-sur-Lignon
Brocante, vide-grenier Le Chambon-sur-Lignon dimanche 12 juillet 2026.
Brocante, vide-grenier
Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 06:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Réservation indispensable pour les exposants à l’office de tourisme, 3€ le ml.
Restauration et buvette sur place.
.
Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reservations essential for exhibitors at the tourist office, 3? per sq. m.
Catering and refreshments on site.
L’événement Brocante, vide-grenier Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon