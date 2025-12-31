Brocante, vide-grenier

Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 06:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Réservation indispensable pour les exposants à l’office de tourisme, 3€ le ml.

Restauration et buvette sur place.

Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reservations essential for exhibitors at the tourist office, 3? per sq. m.

Catering and refreshments on site.

L’événement Brocante, vide-grenier Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-12-31 par Office de Tourisme du Haut-Lignon