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AGENDA · Le Chambon-sur-Lignon

Conférence Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

samedi 19 septembre 2026 · Lieu de Mémoire · Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Lieu de Mémoire
Adresse
23 Rte du Mazet
Ville
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Département
Haute-Loire
Tarif

Le Chambon-sur-Lignon

Conférence

Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Lire les collections à l’épreuve de l’histoire recherche de provenance en Auvergne par Deborah Fest-Kindler.
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Lieu de Mémoire 23 Rte du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65  ldm.chambon@memorialdelashoah.org

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English :

Reading collections to the test of history: provenance research in Auvergne by Deborah Fest-Kindler.

L’événement Conférence Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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