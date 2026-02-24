Projection Le tableau volé Cinéma Scoop Le Chambon-sur-Lignon

Projection Le tableau volé

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Début : 2026-08-30 19:00:00

fin : 2026-08-30 20:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Dans le cadre du cycle de films autour de l’exposition Le marché de l’art sous l’occupation . Film de 2015. Tarifs du cinéma.

Cinéma Scoop 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65

English :

