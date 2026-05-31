Conférence « Le Château de Divonne-les-Bains – Maison Verte et Patrimoine en Danger » par Jacques Pierron, Salle de la blanchisserie, Divonne-les-Bains
Conférence « Le Château de Divonne-les-Bains – Maison Verte et Patrimoine en Danger » par Jacques Pierron, Salle de la blanchisserie, Divonne-les-Bains dimanche 20 septembre 2026.
Conférence « Le Château de Divonne-les-Bains – Maison Verte et Patrimoine en Danger » par Jacques Pierron Dimanche 20 septembre, 17h00 Salle de la blanchisserie Ain
Limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Jacques Pierron, passionné par l’histoire locale, propose une conférence sur la thématique du Château de Divonne-les-Bains, sa préservation, et une ouverture sur le patrimoine disparu.
Salle de la blanchisserie 4 Rue des Bains 01220 Divonne les Bains Divonne-les-Bains 01220 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « artpatrimoine@divonne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « arpadi.patrimoine@gmail.com »}]
Jacques Pierron, passionné par l’histoire locale, propose une conférence sur la thématique du Château de Divonne-les-Bains, sa préservation, et une ouverture sur le patrimoine disparu.
©Divonne Hier et Demain