Conférence « Le Château de Divonne-les-Bains – Maison Verte et Patrimoine en Danger » par Jacques Pierron Dimanche 20 septembre, 17h00 Salle de la blanchisserie Ain

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Jacques Pierron, passionné par l’histoire locale, propose une conférence sur la thématique du Château de Divonne-les-Bains, sa préservation, et une ouverture sur le patrimoine disparu.

Salle de la blanchisserie 4 Rue des Bains 01220 Divonne les Bains Divonne-les-Bains 01220 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « artpatrimoine@divonne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « arpadi.patrimoine@gmail.com »}]

Jacques Pierron, passionné par l’histoire locale, propose une conférence sur la thématique du Château de Divonne-les-Bains, sa préservation, et une ouverture sur le patrimoine disparu.

©Divonne Hier et Demain