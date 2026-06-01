Immersion réalité virtuelle dans un patrimoine disparu, Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains

Immersion réalité virtuelle dans un patrimoine disparu 19 et 20 septembre Esplanade du Lac Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Nouveauté ! Grâce à la réalité virtuelle, plongez au coeur d’un patrimoine mis en danger, aujourd’hui sauvé et préservé.

Esplanade du Lac 181, avenue de la Plage 01220 Divonne-les-Bains Divonne-les-Bains 01220 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Nouveauté ! Grâce à la réalité virtuelle, plongez au coeur d’un patrimoine mis en danger, aujourd’hui sauvé et préservé.

©Ministère de la Culture