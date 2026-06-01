Immersion réalité virtuelle dans un patrimoine disparu, Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains
Immersion réalité virtuelle dans un patrimoine disparu, Esplanade du Lac, Divonne-les-Bains samedi 19 septembre 2026.
Immersion réalité virtuelle dans un patrimoine disparu 19 et 20 septembre Esplanade du Lac Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Nouveauté ! Grâce à la réalité virtuelle, plongez au coeur d’un patrimoine mis en danger, aujourd’hui sauvé et préservé.
Esplanade du Lac 181, avenue de la Plage 01220 Divonne-les-Bains Divonne-les-Bains 01220 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Nouveauté ! Grâce à la réalité virtuelle, plongez au coeur d’un patrimoine mis en danger, aujourd’hui sauvé et préservé.
©Ministère de la Culture
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