Exposition « Patrimoine en danger, patrimoine disparu, patrimoine à préserver », Maison du projet de la Gare de Divonne, Divonne-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Maison du projet de la Gare de Divonne · Divonne-les-Bains
Informations pratiques
Exposition « Patrimoine en danger, patrimoine disparu, patrimoine à préserver » 19 et 20 septembre Maison du projet de la Gare de Divonne Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Grâce aux photos d’archives de Divonne Hier et Demain et aux recherches historiques d’ARPADI, associations divonnaises, plongez dans le patrimoine passé de Divonne-les-Bains.
Maison du projet de la Gare de Divonne Divonne-les-Bains Divonne-les-Bains 01220 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0678597060 L’ancienne gare de Divonne-les-Bains, construite en 1905, était autrefois le lieu de terminus des trains à destination de la Suisse, par la ligne Nyon – Crassier – Divonne et de la France par la ligne Collonges – Fort-l’Ecluse – Divonne, elle fut désaffectée en 1980.
Aujourd’hui la « Maison du projet », un lieu culturel et d’expositions temporaires. Parking en face, attention PMR chemin avec des graviers.
Grâce aux photos d’archives de Divonne Hier et Demain et aux recherches historiques d’ARPADI, associations divonnaises, plongez dans le patrimoine passé de Divonne-les-Bains.
©Divonne Hier et Demain
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