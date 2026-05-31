Visite du Moulin David, Moulin David, Divonne-les-Bains

Visite du Moulin David Dimanche 20 septembre, 10h00 Moulin David Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

visite de l’ancien moulin a blé

Moulin David Place des quatre vents, 01220 Divonne-les-Bains Divonne-les-Bains 01220 Ain Auvergne-Rhône-Alpes tro

Ancien moulin a blé, situé au centre de Divonne-les –Bains sur un canal de dérivation de la Divonne-Versoix, le Moulin David est devenu à la fin du XIXème siècle l’usine hydroélectrique de la Société des bains. Il a été sauvé de la destruction et remis en état de fonctionnement par l’association Divonnelectro.

visite de l’ancien moulin a blé

©DivonnElectro