Conférence Le chemin de Saint-Jacques en vallée d’Aure Château des Nestes (salle Bleue) Arreau
Conférence Le chemin de Saint-Jacques en vallée d’Aure Château des Nestes (salle Bleue) Arreau mercredi 7 octobre 2026.
Arreau
Conférence Le chemin de Saint-Jacques en vallée d’Aure
Château des Nestes (salle Bleue) ARREAU Arreau Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 17:00:00
fin : 2026-10-07 18:00:00
Date(s) :
2026-10-07
Dans le cadre de l’inscription des Chemins de Saint-Jacques en France au Patrimoine Mondial de l’Unesco, cette conférence vous invite à découvrir notre Chemin en vallée d’Aure, les deux biens inscrits que sont Jézeau et Les Templiers à Aragnouet, ainsi que tout un patrimoine jacquaire qui jalonne le Chemin.
Durée 1h
Par Cécile Delaumone, guide-conférencière au Pays d’art et d’histoire .
Château des Nestes (salle Bleue) ARREAU Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
In the context of the Unesco World Heritage listing of the Chemins de Saint-Jacques en France , this conference invites you to discover our Route in the Aure valley, the two listed sites of Jézeau and Les Templiers in Aragnouet, as well as all the Jacobean heritage along the Way.
L’événement Conférence Le chemin de Saint-Jacques en vallée d’Aure Arreau a été mis à jour le 2026-06-05 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65
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