Conférence Le collège Royal de la Marine d’Angoulême Musée du Papier Angoulême jeudi 9 juillet 2026.

Angoulême

Conférence Le collège Royal de la Marine d’Angoulême

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

En écho à l’exposition Marine Le Breton, Cartes marines , un cycle de conférences vous invite à approfondir les thématiques abordées par l’artiste. Entre art et géographie, ces rencontres offrent un regard enrichissant sur son travail.

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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 mediation.mdp@mairie-angouleme.fr

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English :

In conjunction with the exhibition “Marine Le Breton, Nautical Charts,” a series of lectures invites you to explore the themes addressed by the artist in greater depth. Straddling the worlds of art and geography, these sessions offer an enriching perspective on his work.

L’événement Conférence Le collège Royal de la Marine d’Angoulême Angoulême a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême