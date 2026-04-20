[CONFERENCE] Le Desman des Pyrénées CAUTERETS Cauterets

Cauterets

[CONFERENCE] Le Desman des Pyrénées

CAUTERETS 1 Place de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 17:00:00

fin : 2026-07-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Le Desman, vous connaissez ? Petit mammifère semi-aquatique de la même famille que la taupe, il possède une trompe et des pattes palmées. Seuls deux desmans existent dans le monde le Desman des Pyrénées et le Desman de l’Oural en Russie. Très discret, ce rat-trompette est très difficile à observer ; il est pourtant bel et bien présent dans certains cours d’eau et lacs de nos montagne.

Lors de cette conférence, un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées vous fera découvrir cette espèce surprenante.

Rendez-vous à la Maison du Parc national de Cauterets

Renseignements au 05 62 92 52 56

Animation gratuite Sans inscription

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CAUTERETS 1 Place de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Ever heard of the Desman? A small semi-aquatic mammal in the same family as the mole, it has a proboscis and webbed feet. Only two Desmans exist in the world: the Pyrenean Desman and the Ural Desman in Russia. Very discreet, this rat-trompette is very difficult to observe, yet it is present in some of our mountain streams and lakes.

During this talk, a park ranger from the Pyrenees National Park will introduce you to this surprising species.

Meet at the Maison du Parc national in Cauterets

Information: 05 62 92 52 56

Free event No registration required

L’événement [CONFERENCE] Le Desman des Pyrénées Cauterets a été mis à jour le 2026-04-20 par Parc National des Pyrénées|CDT65