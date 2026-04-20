[CONFERENCE] Le Desman des Pyrénées CAUTERETS Cauterets
[CONFERENCE] Le Desman des Pyrénées CAUTERETS Cauterets jeudi 9 juillet 2026.
Cauterets
[CONFERENCE] Le Desman des Pyrénées
CAUTERETS 1 Place de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:00:00
fin : 2026-07-09 19:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le Desman, vous connaissez ? Petit mammifère semi-aquatique de la même famille que la taupe, il possède une trompe et des pattes palmées. Seuls deux desmans existent dans le monde le Desman des Pyrénées et le Desman de l’Oural en Russie. Très discret, ce rat-trompette est très difficile à observer ; il est pourtant bel et bien présent dans certains cours d’eau et lacs de nos montagne.
Lors de cette conférence, un garde-moniteur du Parc national des Pyrénées vous fera découvrir cette espèce surprenante.
Rendez-vous à la Maison du Parc national de Cauterets
Renseignements au 05 62 92 52 56
Animation gratuite Sans inscription
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CAUTERETS 1 Place de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
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English :
Ever heard of the Desman? A small semi-aquatic mammal in the same family as the mole, it has a proboscis and webbed feet. Only two Desmans exist in the world: the Pyrenean Desman and the Ural Desman in Russia. Very discreet, this rat-trompette is very difficult to observe, yet it is present in some of our mountain streams and lakes.
During this talk, a park ranger from the Pyrenees National Park will introduce you to this surprising species.
Meet at the Maison du Parc national in Cauterets
Information: 05 62 92 52 56
Free event No registration required
L’événement [CONFERENCE] Le Desman des Pyrénées Cauterets a été mis à jour le 2026-04-20 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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