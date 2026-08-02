Conférence : Le grand amour d’Honoré de Balzac et de la comtesse Hanska Mairie du 8e arrondissement PARIS

Informations pratiques

La Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements vous invite à une conférence consacrée à la relation entre Honoré de Balzac et Ève Hanska, comtesse d’origine polonaise qui fut son inspiratrice, sa confidente et, après de nombreuses années de correspondance, son épouse.

Animée par Jacques Marec, président honoraire des Amis du château de Maisons-Laffitte, cette conférence reviendra sur cette histoire d’amour hors du commun, nourrie par des centaines de lettres et marquée par les bouleversements de l’Europe du XIXe siècle. Elle permettra également d’éclairer l’influence de cette relation sur la vie et l’œuvre de Balzac.

Découvrez l’histoire de la relation passionnée entre Honoré de Balzac et la comtesse Hanska, l’une des plus célèbres correspondances amoureuses de la littérature française.

Le mardi 24 novembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-24T16:00:00+01:00

fin : 2026-11-24T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-24T15:00:00+02:00_2026-11-24T17:00:00+02:00

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

https://sha8-17.e-monsite.com/ shaviii.xvii@gmail.com



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