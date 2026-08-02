Conférence : Le grand amour d’Honoré de Balzac et de la comtesse Hanska Mairie du 8e arrondissement PARIS
mardi 24 novembre 2026 · Mairie du 8e arrondissement · PARIS
Informations pratiques
La Société Historique et Archéologique des 8e et 17e arrondissements vous invite à une conférence consacrée à la relation entre Honoré de Balzac et Ève Hanska, comtesse d’origine polonaise qui fut son inspiratrice, sa confidente et, après de nombreuses années de correspondance, son épouse.
Animée par Jacques Marec, président honoraire des Amis du château de Maisons-Laffitte, cette conférence reviendra sur cette histoire d’amour hors du commun, nourrie par des centaines de lettres et marquée par les bouleversements de l’Europe du XIXe siècle. Elle permettra également d’éclairer l’influence de cette relation sur la vie et l’œuvre de Balzac.
Découvrez l’histoire de la relation passionnée entre Honoré de Balzac et la comtesse Hanska, l’une des plus célèbres correspondances amoureuses de la littérature française.
Le mardi 24 novembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-24T16:00:00+01:00
fin : 2026-11-24T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-24T15:00:00+02:00_2026-11-24T17:00:00+02:00
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
https://sha8-17.e-monsite.com/ shaviii.xvii@gmail.com
Afficher la carte du lieu Mairie du 8e arrondissement et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- L’Esports Festival arrive sur les Champs-Elysées 2 août 2026
- Lectura Fabulosa : Lecture de contes par Enza Fragola & Azuré de la Basasse ᰔ Jardin 21 Paris 2 août 2026
- Entre rêve et image – Récital de Tommaso Odifredi Église Saint-Merry Paris 2 août 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 2 août 2026
- Katia Schiavone / Patrick Villanueva duo Le Son de la Terre PARIS 05 2 août 2026