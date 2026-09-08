Conférence Le Hartmannswillerkopf, du champ de bataille au haut lieu de l’amitié franco-allemande Ensisheim
mardi 3 novembre 2026 · Ensisheim
Informations pratiques
Ensisheim
Conférence Le Hartmannswillerkopf, du champ de bataille au haut lieu de l’amitié franco-allemande
Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-11-03 20:15:00
fin : 2026-11-03 22:30:00
Date(s) :
2026-11-03
Les conférenciers sont Jean KLINKERT et Florian HENSEL
Perché à plus de 950 mètres d’altitude, le Hartmannswillerkopf (également appelé Vieil Armand) est le principal champ de bataille du front des Vosges pendant la Première Guerre mondiale.
Lieu de combats acharnés en 1915, il est devenu au fil du XXe siècle un véritable monument national, façonné par la mémoire des anciens combattants et par la volonté de transmettre l’histoire de ce site hors du commun.
Le centenaire de la Grande Guerre a marqué une nouvelle étape majeure avec l’ouverture du premier Historial franco-allemand dédié à ce conflit, offrant un regard croisé et pédagogique sur la guerre de montagne et sur l’évolution du lieu jusqu’à aujourd’hui.
Les conférenciers, Jean KLINKERT et Florian HENSEL Président et Directeur du Comité du Monument National du Hartmannswillerkopf offriront une lecture vivante et incarnée de ce haut lieu de mémoire, où l’histoire des combats rejoint aujourd’hui celle de la réconciliation et de l’amitié franco-allemande. 0 .
Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 6 84 18 55 63
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English :
The speakers are Jean KLINKERT and Florian HENSEL
L’événement Conférence Le Hartmannswillerkopf, du champ de bataille au haut lieu de l’amitié franco-allemande Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-03 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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