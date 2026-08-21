Visite du musée de la Régence, Palais de la Régence, Ensisheim
samedi 19 septembre 2026 · Palais de la Régence · Ensisheim
Informations pratiques
Visite du musée de la Régence 19 et 20 septembre Palais de la Régence Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Le musée de la Régence sera en accès libre et gratuit, avec, tout au long de l’après-midi, des visites commentées des différentes sections.
Palais de la Régence Place de l’Eglise 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est Construit en 1535, le Palais de la Régence présente une architecture emblématique de la Renaissance alsacienne en intégrant à la fois des éléments de gothique flamboyant d’origine germanique et des emprunts à des motifs spécifiquement français.
Il est un témoin de premier plan de l’histoire de la ville et de celle des Habsbourg.
Le musée de la Régence sera en accès libre et gratuit, avec, tout au long de l’après-midi, des visites commentées des différentes sections.
©Ville d’Ensisheim
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