Conférence: Le maréchal Guillaume Brune (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde

Conférence: Le maréchal Guillaume Brune (Musée Labenche)

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.

Par Marc Oudinot

Agrégé d’Histoire, ancien élève de l’ENA

Retour sur la vie passionnante et tragique du maréchal d’Empire né à Brive.

Réservation obligatoire auprès du musée Labenche.

Infos: 05 55 18 17 70. .

Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence: Le maréchal Guillaume Brune (Musée Labenche)

L’événement Conférence: Le maréchal Guillaume Brune (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-08 par Brive Tourisme