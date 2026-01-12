Conférence: Le maréchal Guillaume Brune (Musée Labenche) Musée Labenche Brive-la-Gaillarde
Musée Labenche 26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-11-21
Cycle de conférences de la Société des Amis du musée Labenche.
Par Marc Oudinot
Agrégé d’Histoire, ancien élève de l’ENA
Retour sur la vie passionnante et tragique du maréchal d’Empire né à Brive.
Réservation obligatoire auprès du musée Labenche.
Infos: 05 55 18 17 70. .
