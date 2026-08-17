Informations pratiques

Montpellier

CONFÉRENCE LE PARCOURS EUROPÉEN D’UN MARCHAND CÉVENOL AU XVIIE

Archives départementales Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Dans le cadre des Jeudis de l’histoire , cycle de rencontres autour d’auteurs, de spécialistes, proposé par les Archives départementales de l’Hérault.

Henri Teisserenc, docteur en sciences de l’information Le parcours européen d’un marchand cévenol, François de La Fuye (1620-1680).

Entrée libre et gratuite.

Tout public .

Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie

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English : CONFÉRENCE LE PARCOURS EUROPÉEN D’UN MARCHAND CÉVENOL AU XVIIE

As part of the Jeudis de l’histoire series of meetings with authors and specialists, organized by the Archives départementales de l’Hérault.

L’événement CONFÉRENCE LE PARCOURS EUROPÉEN D’UN MARCHAND CÉVENOL AU XVIIE Montpellier a été mis à jour le 2026-08-17 par 34 PIERRESVIVES