Conférence « Le patrimoine du quotidien : mémoires et récits urbains », Maison de l’Europe de Montpellier (Maison des relations internationales), Montpellier

Informations pratiques

Conférence « Le patrimoine du quotidien : mémoires et récits urbains » Vendredi 18 septembre, 18h30 Maison de l’Europe de Montpellier (Maison des relations internationales) Hérault

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:00:00+02:00

Cette conférence s’intéressera au patrimoine dit « mineur » : espaces du quotidien, architectures ordinaires, lieux de vie parfois invisibilisés, mais porteurs de mémoire, d’usages et d’identités collectives.

À travers cette rencontre, il s’agira de croiser les regards d’architectes, d’artistes, de chercheurs, d’acteurs locaux et d’habitants, afin de questionner la manière dont ces patrimoines participent pleinement à la construction d’un récit commun et vivant de la ville.

Pour plus d’informations sur cet événement, consultez le site internet : maom.fr.

Maison de l’Europe de Montpellier (Maison des relations internationales) Hôtel de Sully, 14 Descente en Barrat, 34000 Montpellier Montpellier Hérault Occitanie http://europelr.eu http://europelr.eu La Maison de l’Europe de Montpellier, Centre d’information Europe Direct Montpellier Occitanie, est une association créée en 1983, avec comme mission principale, la sensibilisation du grand public au projet européen.

Cette mission se décline sous différentes formes d’activités, telles que l’organisation d’événements européens, des temps de formation au projet européen pour le grand public et des publics spécifiques, la création de réseaux d’information européenne au niveau local, comme le réseau Point Europe.

Cette conférence s’intéressera au **patrimoine dit « mineur »** : espaces du quotidien, architectures ordinaires, lieux de vie parfois invisibilisés mais porteurs de mémoire, d’usages et d’identités à…

©Ville et Métropole de Montpellier