Conférence : le patrimoine rural des environs de Bricquebec, Hôtel de ville, Bricquebec-en-Cotentin
jeudi 15 octobre 2026 · Hôtel de ville · Bricquebec-en-Cotentin
Informations pratiques
Conférence : le patrimoine rural des environs de Bricquebec Jeudi 15 octobre, 18h30 Hôtel de ville Manche
Durée 1h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-15T18:30:00+02:00 – 2026-10-15T20:00:00+02:00
Dans le cadre des Journées de l’architecture 2026, dont le thème est « Réhabiliter : bâtir l’avenir », le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous invite à une conférence consacrée au patrimoine rural des environs de Bricquebec, le jeudi 15 octobre à 18h30, dans la salle du conseil de la mairie à Bricquebec.
Cette conférence a pour objectif de présenter l’ensemble du patrimoine bâti de l’ancien canton de Bricquebec, exclusivement composé de communes rurales. L’activité agricole d’autrefois, qui associait la culture des céréales à des élevages variés, y a généré la construction d’un grand nombre de fermes dotées de charreterie, écuries, étables, granges, pressoirs… Les manoirs, qui jalonnent aussi l’ensemble du territoire, conservent des éléments architecturaux remarquables, en particulier d’imposants logis seigneuriaux datant principalement des XVIe et XVIIe siècles. Le gros-œuvre du bâti du territoire, essentiellement maçonné en grès local, reflète la nature du sous-sol et apporte une certaine homogénéité à ce patrimoine vernaculaire.
Cette conférence, richement illustrée, sera aussi l’occasion de présenter d’autres typologies d’édifices : mairies, écoles, habitat, bâtiments liés aux activités artisanales, four à chaux, lavoir…
Hôtel de ville 2 place de la mairie, 50260 Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie
Dans le cadre des Journées de l’architecture 2026, dont le thème est « Réhabiliter : bâtir l’avenir », le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous invite à une **conférence consacrée à du bâti…
©Etang-Bertrand_Pilleterie_PAH
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