Conférence : le polaroïd – Docteur Edwin Land, Centre de loisirs les tilleuls, Dives-sur-Mer

Conférence : le polaroïd – Docteur Edwin Land 19 et 20 septembre Centre de loisirs les tilleuls Calvados

Durée 1h, 40 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Un procédé de photographie instantanée révolutionnaire : Le Polaroïd

Edwin Herbert Land, né le 7 mai 1909 à Bridgeport (Connecticut) et mort le 1er mars 1991 à Cambridge (Massachusetts), est un inventeur et scientifique américain, spécialisé dans la photographie, fondateur en 1932 de la société Polaroid. Cette conférence vous fera découvrir l’évolution de cette marque emblématique des origines à nos jours.

Présentation par Bernard CHEREAU

Centre de loisirs les tilleuls 9046 route de Lisieux 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie 0642053682 https://cphm.fr

Un procédé de photographie instantanée révolutionnaire : Le Polaroïd

Photo CPHM